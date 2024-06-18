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عقوبات أمريكية تستهدف "شبكة سهلت شراء أسلحة" للحوثيين.. والبيت الأبيض يعلق

الشرق الأوسط
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عقوبات أمريكية تستهدف "شبكة سهلت شراء أسلحة" للحوثيين.. والبيت الأبيض يعلق
Credit: MOHAMMED HUWAIS/AFP via Getty Images

(CNN)-- فرضت الإدارة الأمريكية، الاثنين، عقوبات على شبكة من الأفراد والكيانات "سهلت شراء أسلحة" لجماعة الحوثي في اليمن التي تستهدف السفن المدنية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، للصحفيين: "سنواصل العمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لمحاسبة الإرهابيين الحوثيين على أفعالهم، وسنواصل استهداف هذه الشبكة لتقليل قدرة الحوثيين على تجديد ذخائرهم".

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كما انتقد كيربي تبرير الحوثيين للهجمات التي بدأت في البحر الأحمر وخليج عدن بعد أن شنت إسرائيل حربها على حركة "حماس" في غزة في أعقاب هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال إن الحوثيين "لا يهتمون بالفلسطينيين في غزة إنه الإرهاب كما قلت بكل وضوح ويجب أن يتوقف الآن".

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، تستهدف العقوبات أفراد وكيانات في الصين وسلطنة عمان تساعد في شراء الأسلحة للحوثيين.

 

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