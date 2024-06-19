البحرين.. توجيه بمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية منذ 2010

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وجه وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية منذ العام 2010 وذلك بأعقاب تحريات أجريت حول الموضوع.

جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية وورد فيه: "بناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها شئون الجنسية والجوازات والإقامة للحاصلين على الجنسية البحرينية والتي تبين من خلالها وجود اشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.."

وتابعت الوكالة بتقريرها: "على أثر ذلك فقد شكل معالي وزير الداخلية لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتبارا من عام 2010 للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على اساسها نيل شرف الجنسية البحرينية لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن".