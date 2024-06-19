بلينكن يوضح آخر التطورات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده تواصل العمل مع قطر ومصر لمحاولة "سد الفجوات" بشأن اتفاق لتأمين الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار، مضيفا أنه لا يستطيع أن يعد بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأمريكية: "سنواصل العمل على هذا الأمر بشكل عاجل وبتصميم لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا سد الفجوات أم لا، لكن لا يمكنني أن أخبركم بكل اقتناع بأننا سنفعل ذلك، لأنه مرة أخرى، الأمر يتوقف على حماس".

وأضاف: "بناء على ما رأيناه في الأيام الأخيرة، أعتقد أن الفجوات قابلة للسد، لكن هذا لا يعني أنه سيتم سدها، لأنه في نهاية المطاف، يتعين على حماس أن تقرر".

وطرح وزير الخارجية الأمريكي مجددا سؤالا عما إذا كان زعيم "حماس" في غزة يحيى السنوار "يتفاوض بحسن نية"، وقال: "علينا أن نتساءل عما إذا كان فرد واحد يعيش، على ما نعتقد، على عمق مئات الأقدام تحت الأرض، وآمن نسبياً، يضع مصالحه الخاصة في المقدمة عن مصالح واحتياجات الشعب الذي يدعي أنه يمثله".

وأكد بلينكن أنه "كلما طال أمد الصراع، كلما زادت معاناة سكان غزة".