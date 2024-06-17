القدس (CNN)-- قال المتحدث العسكري الإسرائيلي الأدميرال، دانييل هغاري، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي لم يوقف قتاله ضد حماس، مضيفا أن قرار السماح بـ"وقفة تكتيكية" اتخذه الجيش الإسرائيلي لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة.

وأوضح هغاري في مؤتمر صحفي: "لم نوقف قتالنا ضد حماس، ولم نوقف القتال على وجه التحديد في أماكن مختلفة في غزة". وقال: "من أجل (تسهيل توزيع المساعدات داخل القطاع) بطريقة أفضل، سمحنا بوقفة تكتيكية للتأكد من أن المنظمات الدولية ستفهم أننا نخلق طريق مرور آمنا".

وأردف هغاري أيضا أن القرار اتخذه الجيش، وليس الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح ردا على سؤال من باولا هانكوكس من شبكة CNN: "نحن دولة ديمقراطية، ونتلقى الأوامر من مجلس الوزراء والمستوى السياسي لدينا: وزارة الدفاع، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي. كان قرارنا هو التأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة". وأضاف أن إسرائيل تعمل وفقا للقانون الدولي، وسنستمر في ذلك، وهذا ما أمرتنا به الحكومة.

وقال هغاري: "هذه القضية هي قضية تكتيكية قررها الجيش".

وتحدث هغاري أيضا عن أن الجيش الإسرائيلي كان يهدف من خلال الوقفة التكتيكية إلى حل القضايا المتعلقة بتوزيع المساعدات داخل القطاع، والتي أعاقت عمل الوكالات منذ بداية الحرب.

وأضاف: "لقد تأكدنا من أننا سننشئ طريقا آمنا، والتوقف على هذا الطريق. وسنتأكد من أن الطريق آمن".

وأكد هغاري أن كل المساعدات التي تنتظر عند معبر كرم أبو سالم، والتي قال إنها تزيد عن 1000 شاحنة، سيتم إدخالها إلى القطاع وتوزيعها على جميع أنحاء غزة.

وقال هغاري: "سنساعد بأي طريقة بإمكاننا، للتأكد من توزيع هذه المساعدات على سكان غزة، نحن نقاتل حماس، وليس شعب غزة".

وكان مسؤول إسرائيلي، قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير سعيد عندما سمع لأول مرة بوجود "وقفة تكتيكية" للنشاط العسكري على طول طريق في جنوب غزة للسماح بتوزيع المساعدات.

ووفقا للمسؤول الذي تحدث إلى شبكة CNN، الأحد، وطلب عدم الكشف عن هويته، اتصل نتنياهو بسكرتيره العسكري، وقال إن هذا أمر غير مقبول حتى التأكد من استمرار القتال في رفح.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الوقفة بدأت، السبت، وستستمر كل يوم من الساعة 8 صباحا حتى الـ7 مساء بالتوقيت المحلي حتى إشعار آخر، للسماح للشاحنات بالتحرك من معبر كرم أبو سالم، نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات القادمة لجنوب غزة، إلى طريق صلاح الدين، وشمال القطاع.

وفي الوقت نفسه، نفى مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الاثنين، أن تكون هناك "وقفة تكتيكية" سارية المفعول للأعمال العسكرية جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان، الأحد، إن "الحديث عن وقفة تكتيكية للحرب هو كذبة إسرائيلية".

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في غزة: "ما زلنا نطالب بفتح معبر رفح لتلبية احتياجات السكان، وخاصة في شمال قطاع غزة".