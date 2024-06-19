مصر.. تفاعل على تقارير وفاة حجاج وفقدان حاجة وتعليقان رسميان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن حدوث العديد من الوفيات بين صفوف الحجاج ببعثة الحج المصرية للعام 2024 الأمر الذي أثار تفاعلا.

المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، قال في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): " تواصل بعثات مصر القنصلية فى السعودية جهودها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للحجاج المصريين و تسهيل إجراءات دفن المتوفيين والبحث عن المفقودين… القنصلية المصرية في جدة توفد بعثة إلى المشاعر المقدسة للتواجد بالمستشفيات الكبرى وأماكن تواجد المصريين لضمان سرعة توفير الخدمات القنصلية".

من جهتها أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا عقبت فيه على أحد مقاطع الفيديو المتداولة، قائلة: "صرح مصدر أمنى ببعثة الحج المصرية أن ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي متضمناً وفاة بعض الأشخاص من ضمنهم 6 من محافظة بنى سويف والآخرين من محافظات مختلفة وتغيب إحدى السيدات أثناء تأديتهم مناسك الحج بالفحص تبين أن كافة الأشخاص المذكورين ليسوا مسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج.."

وتابعت الداخلية: "كما تبين مغادرتهم البلاد في وقت سابق لموسم الحج في زيارات خاصة بأماكن مختلفة بالمملكة العربية السعودية.. كما أمكن التوصل إلى أهلية المتغيبة والذين أفادوا بعودتها".