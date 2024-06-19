السعودية.. تقييم الحج وتصرف من رجل أمن بالمناسك و"هيبة" طواف الوداع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات وتصريحات لتقييم موسم الحج للعام 2024 منهم من هنأ بنجاحه فيما ذهب آخرون للرد على من تمنى عدم تكرر النجاح في هذا الموسم.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "الحمد لله رب العالمين وجزى الله خيرًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وجميع قطاعات الدولة أيدها الله وجميع الشعب السعودي ..رد الله الكيد في نحور كل من تمنى أن لا يتكرر النجاح المعتاد بحمد الله لموسم الحج في كل عام بفضل الله ثم بفضل هذه الجهود المباركة".

وبرز مقطع فيديو لرجل أمن في السعودية نشرته قناة العربية السعودية ويظهر فيه وهو يسقي الماء لطير في الحرم المكي.

وكذلك تداول نشطاء مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة تظهر دموع حجاج بوداع مناسك هذا العام في حين ألقى نشطاء الضوء على مقاطع فيديو لطواف الوداع في مشهد وصفوه بـ"المهيب".

وكان رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، قد أعلن نجاح خطة الرئاسة في موسم حج 1445هـ، التي "تركزت في تهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة للحجاج، وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للحرمين ومحورية خدمة الضيف كشعار محوري، وتعضيد الأدوار التكاملية مع منظومة الحج، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.