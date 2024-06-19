الجيش الإسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط العمليات" لهجوم محتمل في لبنان

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه وافق على خطط عملياتية لهجوم في لبنان، واتخاذ قرارات بشأن زيادة جاهزية القوات.

وقال الجيش، في بيان، إن الخطط تمت الموافقة عليها من قبل قائد القيادة الشمالية ورئيس هيئة العمليات خلال تقييم مشترك للوضع للتحضير لاستمرار القتال.

ولا تعني الموافقة على الخطط العملياتية أن الحرب وشيكة بين إسرائيل و"حزب الله"، لكنها تشير إلى أن إسرائيل تعتزم الاستعداد لمثل هذا السيناريو.

وكانت إسرائيل تستعد لاحتمال فشل الجهود الدبلوماسية للحد من الأعمال العدائية مع" حزب الله"، وأن تصل إلى نقطة تشعر فيها أنه ليس لديها خيار سوى القيام بعملية عسكرية في لبنان، وهي النقطة التي حذر منها القادة الإسرائيليون.

وأطلق "حزب الله" أكثر من 5000 صاروخ وقذيفة وطائرة بدون طيار على شمال إسرائيل منذ هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، معلنا أن هجماته تأتي "تضامنا مع الشعب الفلسطيني".

وقال "حزب الله"، في الماضي، إنه "لن يتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل إلا إذا أوقفت الحرب في غزة".

من جهتها، نفذت إسرائيل مئات الغارات في لبنان وأجلت نحو 60 ألف من الحدود الشمالية كما فر أكثر من 90 ألف لبناني من منازلهم في المنطقة.

وسعت الولايات المتحدة إلى إيجاد مخرج دبلوماسي لتجنب حرب أوسع يمكن أن تمتد إلى المنطقة، وأرسلت مبعوثها الخاص آموس هوكستين إلى إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع لمحاولة تخفيف التوترات.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الثلاثاء، على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن قريبون جدا من لحظة اتخاذ القرار بتغيير القواعد ضد حزب الله ولبنان، وفي الحرب الشاملة سيتم تدمير حزب الله وسيتعرض لبنان لضربة شديدة".