بأسلحة لم يستخدمها من قبل.. "حزب الله" يصعد ضرباته على إسرائيل

(CNN)-- أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحذيرًا شديد اللهجة لحزب الله، الثلاثاء، ردًا على نشر لقطات دعائية لحزب الله يُزعم أنها صورتها طائرة بدون طيار تظهر مواقع عسكرية وصناعية استراتيجية في مدينة حيفا بشمال إسرائيل والمناطق المحيطة بها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، في حسابه عبر منصة إكس، إن إسرائيل تقترب من نقطة التحول نحو حرب شاملة، حيث "سيتم تدمير حزب الله، وهزيمة لبنان بشدة".

وأضاف: "نصرالله يتفاخر اليوم بتصويره موانئ حيفا التي تديرها شركات عالمية ضخمة من الصين والهند، ويهدد بالإضرار بها. نحن نقترب جدًا من لحظة اتخاذ القرار بتغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله. وفي حرب شاملة، سيتم تدمير حزب الله، وسيتعرض لبنان لهزيمة نكراء، ولكن من خلال دولة قوية وموحدة، وبكامل قوة جيش الدفاع الإسرائيلي. وسنعيد الأمن لسكان الشمال".

يأتي ذلك بعد أشهر من تكثيف الهجمات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والعملية العسكرية الإسرائيلية التي تلت ذلك على غزة.

ونشر حزب الله، الثلاثاء، مقطع فيديو دعائي مدته 9 دقائق يُزعم أنه تم تصويره بطائرة بدون طيار، يظهر مواقع عسكرية ومدنية إسرائيلية في عدة مدن.

وقال خبير أسلحة لشبكة CNN، الثلاثاء، إن الطائرة بدون طيار التي التقطت فيديو حزب الله تبدو وكأنها نموذج إيراني الأصل لطائرة قاصف-2K.

وقال ويم زويننبرج، رئيس مشروع نزع السلاح الإنساني في منظمة PAX، وهي منظمة سلام هولندية: "يبدو أن الطائرة بدون طيار الموجودة في اللقطات هي نموذج إيراني الأصل لقاذفة قاصف-2K، وربما تم تصنيعها محليًا".

ويظهر تحليل CNN للفيديو أيضًا أنه تم تعديل أجزاء منه، وعلى وجه التحديد، تم تسريعه.

وقامت CNN بتحليل الفيديو وتحديد موقعه الجغرافي في عدد من المواقع حول حيفا. وتشمل هذه المواقع عددًا من المناطق الحساسة، بما في ذلك منشأتان عسكريتان على الأقل: قاعدة في شمال حيفا وميناء حيفا. كما حلقت الطائرة بدون طيار فوق صهاريج النفط الواقعة شمال حيفا ومطار حيفا والعديد من المناطق السكنية.

وقامت CNN أيضًا بتحليل الظلال في مقاطع الفيديو، والتي تشير إلى أن مهمة الطائرة بدون طيار فوق حيفا استمرت عدة ساعات، أو تمت على مدار عدة أيام.

الفيديو، الذي وصفه رئيس بلدية حيفا بأنه "رعب نفسي"، يحمل عنوان "هذا ما عاد به الهدهد" - في إشارة محتملة إلى القصة القرآنية عن الطير الذي استخدمه النبي سليمان في جلب الأخبار.

كما زعم حزب الله أن الفيديو كان "الحلقة الأولى"، مما يشير إلى ظهور المزيد من مقاطع الفيديو من عمق الأراضي الإسرائيلية.

في حين قال النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا ما أعلنه الحزب (حزب الله) ورأيتم، ولكن ما خفي أعظم وأعظم! حيفا وما بعدها، وما وراء حيفا!". ورسالته هي إشارة مباشرة إلى العبارة التي صاغها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال حرب عام 2006، عندما قال إن الجماعة المسلحة ستطلق الصواريخ على حيفا "وما وراء حيفا".

وانتقد رئيس بلدية حيفا، يونا ياهاف، الثلاثاء، كبار قادة الجيش الإسرائيلي لعدم زيارتهم حيفا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وطالب بخطة حماية للمدينة.

وقال ياهاف لإذاعة ريشيت الإسرائيلية: "أطالب الحكومة بتقديم خطة للدفاع الشامل عن حيفا وإيجاد حل عسكري للقضاء على التهديد الذي يشكله الشمال".