مدير مكتب محمد بن سلمان ينشر صورا منها لرجل أمن في الحج ويعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صورة لأحد رجال الأمن في الحرم المكي ضمن مجموعة صور من مناسك حج العام 2024 موجها تحية لكل من خدم "ضيوف الرحمن".

الصور نشرها بدر العساكر على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "الحمد لله الذي وفّق حجاج بيت الله إلى إتمام مناسكهم.. وتقبل الله منهم أعمالهم.. والشكر لله ثم لقيادتنا التي وفرت كل الإمكانيات ويسّرت السبل.. لينعم الحجاج بالأمن والطمأنينة.. والتحية لكل من خدموا ضيوف الرحمن، وأسهموا في نجاح حج هذا العام من جميع القطاعات.."

وكان رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، قد أعلن نجاح خطة الرئاسة في موسم حج 1445هـ، التي "تركزت في تهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة للحجاج، وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للحرمين ومحورية خدمة الضيف كشعار محوري، وتعضيد الأدوار التكاملية مع منظومة الحج، والتناغم مع الجهات الحكومية كافة وشركاء النجاح"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضاف السديس أنّ "هذا النجاح الباهر ما تمّ إلا بفضل الله تعالى، ثم بالدعم الكبير، والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، حيث تضافرت الجهود في سبيل خلق منظومة دينية خدمية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، مما أسهم في مواصلة سلسلة نجاحات في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال، إلى جانب إبراز جهود حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما".