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نشر الأحد ، 07 ابريل / نيسان 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الحرم المكي لأحد رجال الأمن يرفع رضيعا فوق رأسه الأمر الذي أثار تفاعلا.

الصورة المتداولة نشرها بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "وطنٌ بأكمله يرعى ضيوف بيته على كفوف الراحة.. اللهم لك الحمد أن شرّفتنا بخدمة الحرمين الشريفين".

ويأتي تداول مقطع الفيديو مع دخول شهر رمضان 2024 يومه الـ27 صباح الأحد واستمرار توافد مئات الآلاف من المعتمرين لأداء مناسكهم في الحرم.

وتتوجه الأنظار إلى تحري هلال عيد الفطر 2024 إذ سيكون هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يرما وأخرى 29 وفقا للحسابات الفلكية التي أوردها مركز الفلك الدولي في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه.