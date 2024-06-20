(CNN)-- رد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، الأربعاء، على التهديد الذي أصدره الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، في خطاب تلفزيوني، بأنه قد يستهدف قبرص حال استخدمت إسرائيل مطاراتها في مهاجمة لبنان.

وقال خريستودوليدس، للصحفيين، إن قبرص "لا تتورط بأي حال من الأحوال في الصراعات الحربية"، وأضاف: "لقد قرأت التصريحات التي تم الإدلاء بها، وما يجب أن أرد عليه هو أن جمهورية قبرص ليست متورطة بأي حال من الأحوال في صراعات الحرب، وليست جزءا من المشكلة، بل جزء من الحل، ودورنا في هذا، كما ظهر، على سبيل المثال، من خلال الممر الإنساني، معترف به ليس فقط من قبل العالم العربي ولكن من قبل المجتمع الدولي ككل".

وردا على سؤال عما إذا كانت لا تزال هناك قناة اتصال مع "حزب الله"أو الحكومة اللبنانية، قال: "بالطبع، هناك قناة اتصال مع كل من حكومتي لبنان وإيران، وهناك قناة اتصال عبر الوسائل الدبلوماسية".

وبشأن ما إذا كان يشعر بالقلق إزاء تصريحات نصر الله، قال: "التصريحات ليست لطيفة، لكنها لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع ما يُحاول تقديم صورة بأن قبرص متورطة في العمليات الحربية بأي حال من الأحوال".

وعما إذا كان سيتواصل مع القادة الأجانب بشأن تصريحات حسن نصرالله، أوضح: "بالتأكيد عبر الوسائل الدبلوماسية. لكن، أكرر، ما تفعله جمهورية قبرص هو علني وليس خفيا".

يذكر أن نصر الله هدد، في خطابه التلفزيوني، قبرص قائلا إن "حزب الله" قد يعتبرها "جزءا من العدوان" إذا فتحت مطاراتها وقواعدها أمام إسرائيل في حرب مستقبلية محتملة مع لبنان، وأشار إلى أن قبرص وإسرائيل تجريان مناورات عسكرية مشتركة منذ 2014، وأجريت آخر مناورة في مايو/ أيار 2023 في قبرص.