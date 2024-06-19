أثار مخاوف في إسرائيل.. حزب الله عن فيديو "درون" المواقع العسكرية: "الجزء الأول فقط"

بأسلحة لم يستخدمها من قبل.. "حزب الله" يصعد ضرباته على إسرائيل

يعتقد أنه أقوى بكثير من حماس.. هل تشن إسرائيل حربًا مفتوحة ضد حزب الله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إنه لا يخشى الدخول في حرب مع إسرائيل، في ضوء تصاعد وتيرة إطلاق النار عبر الحدود بين الجانبين.

وأضاف حسن نصرالله، في خطاب تلفزيوني، الأربعاء، أن الحرب إذا فُرضت على لبنان فإن مقاتلي الحزب سيخوضونها دون "قواعد أو أسقف"، ولوح بأن "دخول المقاومة إلى الجليل الأمر الذي يبقى مطروحًا في حال تطور المواجهة".

وتابع نصر الله: "التهديد بالحرب على مدى 8 أشهر لا يخيفنا... نحن كمقاومة حضرنا أنفسنا لأسوأ الأيام".

وقال نصر الله إنه إذا اندلعت الحرب فإنه "لن يبقى مكانًا سالمًا" في إسرائيل "من صواريخنا ومُسيّراتنا وليس عشوائيًا"، مضيفًا: "العدو يعرف أن ما ينتظره أيضًا في البحر المتوسط كبير جدًا وكل سواحله وبواخره وسفنه ستُستهدف".

واستدعى نصرالله الهجوم الإيراني على إسرائيل في 14 أبريل/نيسان، قائلا: "رغم الدعم الدولي وصلت الصواريخ والمسيرات (الإيرانية) إلى الكيان، فكيف إذا كانت المعركة معنا على بُعد كيلومترات؟"

وقدّر نصرالله عدد مقاتلي حزب الله بأنهم يتجاوزون "بكثير" الـ100 ألف، فيما أشار إلى أنهم يقاتلون "بجزء من سلاحنا حتى الآن، وحصلنا على أسلحة جديدة ستظهر في الميدان وطورنا أسلحتنا واستخدمنا أسلحة جديدة في هذه المعركة ولدينا عدد كبير وفير من المُسيّرات لأننا نصنعها".

وحذّر نصرالله من أن حزب الله قد يستهدف قبرص حال استخدمت إسرائيل مطاراتها في مهاجمة لبنان، قائلا إن "المقاومة ستتعاطى معها على أنها جزء من العدوان".

وبشأن فيديو دعائي نشره حزب الله، الثلاثاء، زاعمًا تصوير طائرة دون طيار لمواقع عسكرية ومدنية إسرائيلية، قال نصرالله إنه "وقت منتخب بينما المُسيّرة حلَّقت لساعات"، موضحًا: "لدينا ساعات طويلة عن تصوير حيفا وجوار حيفا وما قبل حيفا وما بعد ما بعد حيفا". وأشار إلى احتمال نشر الحزب لقطات مصورة جديدة "ثانية وثالثة ورابعة".

وذكر نصرالله أن إسرائيل فشلت في تحقيق النصر في غزة وإنهاء المعركة في رفح، ومضى قائلا إن الولايات المتحدة وبريطانيا عجزتا عن وقف العمليات العسكرية للحوثيين في البحر الأحمر، و"وهذا فشل استراتيجي لأكبر أسطولين في العالم"، على حد قوله.

تأتي تصريحات نصرالله وسط تقارير إسرائيلية، الثلاثاء، حول صدور الموافقة على الخطط العملياتية للقيام بعملية عسكرية في لبنان.

في حين حذّر يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، في حسابه عبر منصة إكس، الثلاثاء، من أن إسرائيل تقترب من نقطة التحول نحو حرب شاملة.

كان كاتس يرد على الفيديو الدعائي لحزب الله، قائلا: "نحن نقترب جدًا من لحظة اتخاذ القرار بتغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله. وفي حرب شاملة، سيتم تدمير حزب الله، وسيلقى لبنان هزيمة نكراء".