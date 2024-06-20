السعودية.. 3 مقاطع "مسيئة" لموسم الحج تثير تفاعلا يرد عليها أمير سعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توجه انتقادات لموسم الحج 2024 تطرق لها الامير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد برد عبر منشور على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقال الأمير في منشوره: "فديو لشخص يرتدي ملابس الإحرام فيما يبدو أنه سرير مستشفى يتحدث فيه بانهيار عما عايشه من أهوال ومآسي ووفيات كبيرة وانعدام خدمات وتفرقة في الحج.. وهو أساسًا ليس في السعودية بل قرر أن يرتدي الإحرام ويؤدي مناسك الحج في الفيوم!.."

وتابع الأمير: "وآخر في بلد آخر يجري لقاءً تلفزيونيًا مسيئًا للسعودية ويظهر في الفيديو مرتديًا رداء الإحرام، ولكن هناك من صوره من بعد يظهر أنه يرتدي (جينز).. وآخرون يظهرون في صورة بملابسهم وخناجرهم يحملون شعارات سياسية ويدّعون أنهم على صعيد عرفة يوم التاسع من ذي الحجة (أين الإحرام).."

واضاف الأمير قائلا: "هناك نماذج أخرى على هذه الشاكلة.. لا مانع من أن تكرهوا السعودية وتفتروا عليها وتمارسوا الافتراء والكذب وتلووا عنق الحقيقة بل تكسروه!.. لكن ابذلوا جهد أكبر في الفبركة! اللهم لك الحمد على جميع نعمك التي لا تعد ولا تحصى ..ومن أقلها أن هؤلاء هم من يعادوننا ويكرهوننا.."