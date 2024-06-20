وفاة العشرات من الحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة في مكة

(CNN)-- توفي عدد من الأشخاص وعولج الآلاف من ضربات الشمس أثناء أداء فريضة الحج فيما تصل درجات الحرارة في مكة إلى 49 درجة مئوية.

ومن بين المتوفين ما لا يقل عن 41 أردنيا و35 تونسيا و11 إيرانيا، وفقا للسلطات في كل دولة.

وهناك 22 أردنيًا آخرين في عداد المفقودين، وأعلن الهلال الأحمر الإيراني، الأربعاء، نقل 26 إيرانيا إلى المستشفى، بحسب وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء الإيرانية.

وأضافت أن بعض الإيرانيين ماتوا بسبب ضربة شمس بينما كان آخرون يعانون من ظروف صحية مزمنة.

ومن المرجح أن يرتفع عدد الوفيات، حيث لم تنشر السعودية ومصر أرقاما رسمية بعد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومات على علم فقط بالحجاج الذين قاموا بالتسجيل وسافروا إلى مكة كجزء من حصة بلادهم – ويخشى حدوث المزيد من الوفيات بين الحجاج غير المسجلين.

وقالت الحكومة السعودية، الاثنين، إن أكثر من 2700 شخص تلقوا العلاج من ضربة الشمس.

وفي الوقت نفسه، لجأ المئات من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي للنشر حول فقدان أحبائهم.

ويشارك أكثر من 1.8 مليون شخص في موسم الحج هذا العام، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وفي حين أن الوفيات بين الحجاج ليست غير شائعة (كان هناك أكثر من 200 حالة في العام الماضي)، فإن الحج هذا العام يأتي مع ارتفاع لدرجات حرارة، خاصة في يونيو/ حزيران، وهو أحد أكثر الشهور حرارة في المملكة.

وطلب مسؤولو الحج من الحجاج حمل المظلات بينما نشر الجيش السعودي أكثر من 1600 فرد مع وحدات طبية مخصصة لمعالجة ضربات الشمس و30 فريق استجابة سريعة، ويشارك في هذه الحملة 5000 متطوع آخر في مجال الصحة والإسعافات الأولية.