قوات الأمن اللبنانية تعتقل سوريًا "اعترف بقتل ابنته وتعنيف ابنيه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قوات الأمن اللبنانية، الجمعة، أنه تم اعتقال سوري الجنسية، اعترف بأنه قتل ابنته التي تبلغ 6 سنوات بضربها على رأسها، إضافة إلى قيامه بتعنيف وضرب ابنيه، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، شعبة العلاقات العامة، أنه "بتاريخ16-6-2024، أُدخِلَت إلى مستشفى في البقاع طفلة تُدعى: ن. ح. عمرها 6 سنوات جثة هامدة، جراء تعرضها لضربة على رأسها".

وأضاف البيان: "على الفور، باشرت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي استقصاءاتها وتحريّاتها المكثّفة، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت إلى أن والد الضحية -الذي توارى عن الأنظار بعد علمه بوفاة ابنته- هو من قام بضربها. كذلك تبيّن إقدامه على ضرب وتعنيف ابنيه البالغين من العمر، 4 و5 سنوات، مع ظهور آثار التعذيب عليهما بشكل واضح"، بحسب بيان قوى الأمن الداخلي.

وأكدت قوى الأمن الداخلي اللبنانية أنه "بناء عليه، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت هذه المفرزة، وخلال أقل من 24 ساعة من تحديد مكان تواجده وألقت القبض عليه في سهل بلدة طاريا، ويدعى: م. ح. من مواليد عام 1999، سوري".

وختمت قائلة إنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه".