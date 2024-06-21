دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح علق به على العلاقات خارج الزواج والموافقة على الإقامة الفندقية وما يهمه في الأمر.

وأبرز نشطاء قول الوزير المغربي في المقابلة التي أجراها مع قناة الأولى المغربية وتناقلها وسائل إعلام محلية منها هسبريس: "لا يهمني من يمارس العلاقات خارج الزواج بقدر ما يهمني الأزواج الذين يتوافدون على الفنادق دون العقد، فيبيتون في السيارة عوض الفندق".

ولفت الوزير المغربي إلى أن طلب الوثيقة الشخصية هي مهمة سيادية مخول بها رجل الأمن وليست من صلاحيات موظف الفندق الذي من حقه تسجيل المعلومات فقط لكن طلب عقد الزواج فهذا تدخل في الحياة الخاصة وهذا مخالف للقانون.

وأشار الوزير المغربي بالقول إن "القانون المغربي يعاقب بالحبس 3 أشهر من يطالب بعقد الزواج في الفندق"، وفقا لما نقلته هسبريس عن المقابلة.