دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على منشور يتهمه "بالسخرية" من وفيات الحجاج المصريين وذلك بعد نشره مقطع فيديو مقتضب للفنان المصري، عادل إمام.

وبدأ الأمر بتغريدة نشرها صاحب حساب "Samira Ibrahim" على منصة أكس (تويتر سابقا) بتعليق على مقطع الفيديو الذي نشره الأمير لعادل إمام: "امير سعودي يسخر من مئات الوفيات للمصريين في الحج وبصراحه عمري ما شفت حقارة اكتر من كده فشل في التنظيم وكمان سخرية من الضحايا".

ورد الأمير بتدوينة على صفحته بمنصة أكس قائلا: "يا أستاذة سميرة لا يمكن أن أسخر من وفاة أحد فما بالك بحجاج؟! ثم من أين جئت بهذا التفسير ولماذا؟! أخيرًا السخرية ممن يفبرك مقاطع لا يصدقها عاقل لتمرير عداءه وكرهه للسعودية وجحود ما قدمته وتقدمه منذ نشأتها لخدمة ضيوف الرحمن، السخرية ممن يصور مرتديًا إحرامًا يتحدث فيه عن مشاكل في الحج وهو ليس في السعودية أصلًا، أومن يصور لقاء مع قناة ويسيء السعودية ونصه (الفوقاني) احرام و(التحتاني) جينز!"

وتابع الأمير قائلا: "أما عن فشل التنظيم في الحج فهو جحود و كذب لا يستحق التعليق.. أخيرًا يحدث وفيات لكبار السن في الحج ومن بهم أمراض وخصوصًا لمن يحج بلا تصريح فلا تصل الرعاية والعناية والخدمات التي تقدمها الدولة لجميع الحجاج للحاج المخالف لأنه مجهول وغير محدد المكان او الهوية.. رحم الله من توفي وجعله في الجنة..أخيرًا.. لن أستخدم كلمة حقارة لتفسيرك!".

وكانت دول عربية وإسلامية، منها الأردن وتونس والمغرب والجزائر وإيران، قد أعلنت وجود عدد من الوفيات في صفوف حجاجها، تزامنًا مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال أيام التشريق، في حين ذكرت وزارة الداخلية السعودية، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن أكثر من 2700 شخص تم علاجهم من ضربة الشمس بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وتزامن موسم الحج هذا العام مع شهر يونيو، وهو أحد أكثر الشهور حرارة في المملكة.