دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الخارجية السودانية في بيان، الجمعة، أن يكون السودان اعتذر للإمارات، بعد السجال بين مندوب الخرطوم ومندوب الإمارات، خلال جلسة للأمم المتحدة حول الأوضاع في السودان.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار سفير السودان في أبوظبي للسلطات الإماراتية فيما يتعلق بخطاب مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس، "عار تماما من الصحة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وكان سجال دار مؤخرا بين مندوب الإمارات، محمد أبو شهاب ونظيره السوداني، الحارث إدريس، خلال جلسة للأمم المتحدة حول الأوضاع في السودان.

وذكر مكتب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية في البيان: "تداولت بعض الوسائط الاجتماعية خبرا كاذبا ومجهول المصدر، مفاده أن سفير السودان في أبوظبي قدم اعتذارا لسلطات أبوظبي عما ورد في الخطاب الذي ألقاه المندوب الدائم للسودان لدي الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن يوم 13 يونيوالجاري".

وأضاف الناطق باسم الوزارة: "تؤكد وزارة الخارجية أن الخبر المعني عار تماما من الصحة، وأن الخطاب الذي ألقاه السفير الحارث إدريس في الاجتماع هو الموقف الرسمي للسودان، حول ما بحثه اجتماع مجلس الأمن، الجمعة 21 يونيو 2024"، طبقا لما نقلت وكالة "سونا".