القوات الإسرائيلية تعلن قتل مسلحين من حركة الجهاد بالضفة الغربية

القدس (CNN)-- قالت قوات الأمن الإسرائيلية، إن مسلحين فلسطينيين قُتلا في مدينة قلقيلية المحتلة بالضفة الغربية، الجمعة، خلال عملية مشتركة بين قوات الجيش الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الإسرائيلي.

وأكد صحفيون فلسطينيون لشبكة CNN أن رجلين قُتلا، وأن الإسرائيليين نقلوا جثتيهما.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت لاحق هوية رجلين- يبلغان من العمر 28 و29 عاما- قُتلا بنيران إسرائيلية.

وذكر بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية أنه جرت محاولة "لاعتقال إرهابيين من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".

وقال البيان: "أثناء الاعتقال، جرى إطلاق النار على قواتنا، التي ردت بإطلاق النار"، فقُتل الرجلان. وقال الجيش الإسرائيلي إنه وجد مسدسات على جثتيهما.