(CNN)-- أعلنت كوبا، الجمعة، أنها ستنضم إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة.

واستندت كوبا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تمنحها الحق في التدخل في القضية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الكوبية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طلبت جنوب إفريقيا رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل، التي تتهمها بـ"انتهاك" التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالأعمال التي ارتكبت في غزة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الكوبية: "ستستخدم كوبا حقها في أن تقدم، كدولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ بأفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

وأضافت أن "الهدف الرئيسي من الدعوى المرفوعة أمام الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة هو وقف الفظائع ضد الشعب الفلسطيني نتيجة الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل إسرائيل".

وبدأت جلسات الاستماع في هذه القضية في يناير/كانون الثاني، عندما اتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بتقديم اتهامات "مشوهة بشكل صارخ" بالإبادة الجماعية.

وتصر إسرائيل على أنها تخوض حربا في غزة "دفاعا عن النفس"، وأن هدفها هو حركة "حماس" وليس الفلسطينيين، وأن قادتها لم يظهروا أي نية للإبادة الجماعية، وطلبت من المحكمة التابعة للأمم المتحدة رفض القضية بدعوى أن الأدلة "لا أساس لها من الصحة".

وفي إبريل/نيسان، حددت المحكمة المواعيد النهائية لتقديم تقارير أطراف القضية والمذكرات المضادة، والتي ستكون 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 و28 يوليو/تموز 2025، على التوالي.

وأعلنت ليبيا والمكسيك أيضا عزمهما الانضمام إلى قضية محكمة العدل الدولية التي رفعتها جنوب إفريقيا.