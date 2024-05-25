دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل قاعة محكمة العدل الدولية خلال تداولات جلسة النطق بالحكم في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأبرز نشطاء صورا للفريق الإسرائيلي في المحكمة ومقارنته بالفريق الذي يقف خلف جنوب أفريقيا داخل قاعة المحكمة في لاهاي، الجمعة.

وأمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، حيث قال رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام: "يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح قد يلحق بالسكان الفلسطينيين في غزة ويؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".

وأعلن سلام تصويت المحكمة لصالح إصدار أمر بفتح معبر رفح وضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن عدد من القرارات الأخرى التي صوتت عليها المحكمة، وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير بعد شهر حول التزامها بتنفيذ أوامر "العدل الدولية"، وفقا للقاضي سلام.

بالمقابل، أكد مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية في إسرائيل، الجمعة، في بيان مشترك، على أن إسرائيل "لم ولن تقوم بأي نشاط عسكري في رفح يخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين".

ووصف البيان الإسرائيلي هذه الاتهامات بأنها "كاذبة، ومشينة، ومثيرة للاشمئزاز"، وزعم أن تصرفات إسرائيل في غزة هي جزء من "حرب دفاعية عادلة للقضاء على منظمة حماس وتحرير رهائننا في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول".

وردا على الأوامر الأخرى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك إبقاء معبر رفح الحدودي مفتوحا، قال البيان إن إسرائيل "ستواصل جهودها للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتقلل قدر الإمكان الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين في قطاع غزة".