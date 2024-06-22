الأردن.. انتشار أمني مكثف في منطقة ماركا يثير تفاعلا والأمن يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لانتشار أمني كثيف في منطقة ماركا الجنوبية الأمر الذي أثار تفاعلا وتكهنات.

وأوضحت مديرية الأمن العام في الأردن في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنها "تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية"، مضيفة أن "التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية".

وتابع المديرية في بيانها: "خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون أية اصابات تذكر".

ودعت المديرية "الجميع الى الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّة مؤثّرات، مشيرة إلى أن القضية قيد التحقيق وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء"، وفقا لما نقلته الوكالة.