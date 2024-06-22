دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، بيانا جددت فيه دعوتها لمواطنيها بـ"العدول عن التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة".

وأضافت الوزارة أنها تهيب بمواطنيها المتواجدين في لبنان دون وجود حاجة ملحة، بـ"ضرورة المغادرة بأسرع وقت ممكن".

ودعت وزارة الخارجية الكويتية من تتعذر عليه المغادرة للتواصل مع سفارتها بـ"شكل فوري".

وجاء بيان الوزارة فيما تتزايد المخاوف بشكل كبير من تحول المناوشات عبر الحدود بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل إلى حرب شاملة.

وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحذيرا لـ"حزب الله"، الثلاثاء، ردا على نشره فيديو يُزعم أن طائرة بدون طيار صورته تظهر فيه مواقع عسكرية وصناعية استراتيجية في مدينة حيفا بشمال إسرائيل والمناطق المحيطة بها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، في حسابه عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن إسرائيل تقترب من نقطة التحول نحو حرب شاملة، حيث "سيتم تدمير حزب الله، وهزيمة لبنان".

وكذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وافق على خطط عملياتية لهجوم في لبنان، واتخاذ قرارات بشأن زيادة جاهزية القوات.