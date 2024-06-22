حجاج يرفعون مظلات لتظليل أنفسهم من الشمس عند وصولهم إلى قاعدة جبل عرفات، المعروف أيضًا باسم جبل الرحمة، خلال موسم الحج في 15 يونيو 2024.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت درجات الحرارة العالية في العاصمة السعودية، الرياض، الجمعة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ملامستها الـ50 درجة لتصل موجة الحر إلى كل من المدينة المنورة والمنطقة الشرقية بالمملكة، وفقا لما نشرته الأرصاد ونقله التلفزيون السعودي الرسمي.

ووفقًا لمؤرخ الطقس، ماكس هيريرا، فإن درجة الحرارة وصلت في مكة إلى 51.8 درجة مئوية (125 فهرنهايت)، الاثنين الماضي، وهو اليوم الأكثر سخونة في تاريخها و0.2 درجة مئوية فقط من الرقم القياسي المسجل في المملكة العربية السعودية بأكملها.

وبعد الحرارة القياسية يوم الاثنين، تراوحت درجات الحرارة المرتفعة بين 43 و45 درجة مئوية (109 إلى 113 فهرنهايت) وهو قريب من متوسطها في يونيو البالغ 43.8 درجة مئوية (111 فهرنهايت).

يذكر أن دول عربية وإسلامية، منها الأردن وتونس والمغرب والجزائر وإيران، أعلنت وجود عدد من الوفيات في صفوف حجاجها، تزامنا مع ارتفاع في درجات الحرارة خلال أيام التشريق، في حين ذكرت وزارة الداخلية السعودية، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن أكثر من 2700 شخص تم علاجهم من ضربة الشمس بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وتزامن موسم الحج هذا العام مع يونيو/ حزيران، وهو أحد أكثر الشهور حرارة في المملكة.