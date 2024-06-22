السعودية.. الأمن يضبط سودانيين ويكشف أسلوب السلب الذي اتبعاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، الجمعة، ضبط شخصين يحملان الجنسية السودانية في العاصمة، الرياض، كاشفا عن أسلوب سلب اتبعاه.

ونشر الأمن السعودي صورة (من الظهر) للمقيمين السودانيين على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقال الأمن السعودي في بيانه: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية السودانية، لاستدراجهما الأشخاص وسلب ما بحوزتهم من مبالغ نقدية ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح الأبيض".

وأضافت: "تم ايقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".