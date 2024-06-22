الأمم المتحدة: قطاع غزة يشهد "انفلاتا أمنيا وحربا مختلفة"

(CNN)-- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن هناك "فوضى عارمة وانفلات أمني ​​تام" في قطاع غزة.

وأضاف غوتيريش، خلال حديثه للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "معظم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية داخل غزة تتعرض الآن للنهب، لأن هذه حرب مختلفة عن أي حرب أخرى".

وتابع: "عادة، في الحرب هناك قوة واحدة تهاجم، وتحتل جزءا من أراضي القوة، ثم تضمن الأمن وإدارة المناطق التي تحتلها، هنا، لدينا هجمات، لدينا تفجيرات، ثم تنتقل المجموعات إلى أماكن أخرى".

وذكر: "هناك فوضى عارمة في غزة ولا توجد سلطة في معظم الأراضي، وإسرائيل لا تسمح حتى لما يسمى بالشرطة الزرقاء بمرافقة قوافلنا لأنها شرطة محلية مرتبطة بالإدارة المحلية. إذن، الفوضى تامة. ونحن نرى صعوبة بالغة في توزيع المساعدات داخل غزة".

وأضاف: "لذا فإن المشكلة لا تكمن فقط في جلب الأشياء إلى غزة، بل يجب أن تكون هناك آلية تضمن وجود الحد الأدنى من القانون والنظام الذي يسمح بإجراء عملية التوزيع، ولهذا السبب فإن وقف إطلاق النار ضروري للغاية لتنظيم الأمر بشكل صحيح".