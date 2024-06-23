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نشر الأحد ، 23 يونيو / حزيران 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، رسالة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للخدمة العامة.

وقال السيسي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص".

وأضاف الرئيس المصري في منشوره: "وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز، ومواطني مصر الكرام".

وأردف السيسي قائلا: "مؤكداً دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير".