الأردن يرفع عدد الوفيات بين حجاجه في السعودية ويوضح حالة المرضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بين صفوف الحجاج الأردنيين في السعودية إلى 99 حاجًا، مع وجود 21 آخرين في مستشفيات مكة يتلقون العلاج، بينهم 16 في حالة حرجة.

وقال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية بالوزارة السفير سفيان القضاة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأحد، إنه "تم إصدار تصاريح دفن لـ99 حاجًا توفاهم الله ليتم دفنهم في مكة المكرمة، بناء على رغبة ذويهم، وإنه يجري التنسيق لنقل الـ16 حاجًا المصابين لتلقي العلاج في الأردن، فور أن تسمح حالتهم الصحية بذلك".

وأوضح السفير سفيان القضاة أن "فريق القنصلية العامة الأردنية في جدة والمتواجد حالياً في مكة، قام بزيارة جميع المرضى والاطمئنان على صحتهم".

وأضاف السفير سفيان القضاة في البيان أن "الجهات السعودية المعنية قامت بإجراءات دفن الحجاج المتوفين، من غسل للجثامين وتكفينها والصلاة عليها، ومن ثم دفنها، كما قامت الجهات السعودية المعنية بإصدار 81 شهادة وفاة للحجاج الأردنيين، حتى الآن، وجاري العمل على إصدار شهادات الوفاة لباقي المتوفين"، طبقا لما نقلته بترا.

وقال السفير القضاة إنه قد "تم العثور على 97 حاجًا أردنيًا من بين 112 مسجلين ضمن قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين، وفقا لقاعدة البيانات التي أعدتها المديرية منذ بدء التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين".

وأشار بيان الوزارة إلى أنه "تم إصدار 67 وثيقة سفر اضطرارية للمواطنين الأردنيين و16 شهادة قنصلية لحملة جوازات السفر المؤقتة، وأن عمليات البحث لا تزال جارية عن حاج واحد لا يزال مفقوداً، بجهود مشتركة من الخلية التي شكلتها الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة، والسفارة الأردنية في الرياض، وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج، ومع السلطات السعودية المختصة".