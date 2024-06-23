الحوثيون يزعمون مهاجمة 4 سفن في ميناء حيفا بطائرات مسيرة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت جماعة الحوثي في اليمن، في وقت مبكر الأحد، إنها نفذت عملية مشتركة مع جماعة المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، في بيان تلفزيوني: "نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عمليتين عسكريتين مشتركتين"، استهدفت الأولى "أربع سفن في ميناء حيفا، منها سفينتان ناقلتا إسمنت والأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانىء فلسطين المحتلة".

وأضاف سريع أن العملية الثانية استهدفت سفينة "Shorthorn Express" في البحر المتوسط عندما كانت في طريقها إلى ميناء حيفا.

وأشار سريع إلى أن العمليتين جرى تنفيذهما بـ"عدد من الطائرات المسيرة"، زاعمًا أنهما "حققتا أهدافهما بنجاح".

ويشن الحوثيون هجمات على مصالح إسرائيلية وسفن تجارية وأخرى عسكرية تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا. وتقول الجماعة إنها تأتي "ردًا على الجرائم المرتبكة بحق إخواننا في قطاع غزة".