الجيش الأمريكي يرد على الحوثي وزعم استهداف حاملة الطائرات "ايزمهاور"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ردت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي "CENTCOM"، على مزاعم جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" مؤكدة أن هذه المزاعم "كاذبة".

جاء ذلك في بيان للقيادة المركزية ورد فيه أن "الادعاءات الأخيرة حول الهجوم الناجح الذي شنته قوات الحوثيين على حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN-69) كاذبة بشكل قاطع.. إن هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر. يدعي الحوثيون أنهم يتصرفون نيابة عن الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك فإنهم يهددون ويقتلون أرواح المدنيين الأبرياء الذين لا علاقة لهم بالنزاع في غزة. ستواصل القيادة المركزية الأمريكية العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية".

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع قد أعلن في بيان نقلته قناة المسيرة التابعة للجماعة: "عملية استهداف جديد لحاملة الطائرات الأمريكية (آيزنهاور) شماليَّ البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ"، مؤكداً أن "العملية حققتِ أهدافَها بنجاح".

وذكر تقرير المسيرة: "تعد هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ’ايزنهاور‘ في البحر الأحمر، كما يأتي هذا الاستهداف، في ظل الإعلان الأمريكي عن سحبها من البحر الأحمر، واستبدالها بحاملة الطائرات ’روزفلت‘، ما يؤكد أن الصواريخ اليمنية قد طردت بالفعل أسطورة النفوذ العسكري الأمريكي، في حين تتوعد حاملة الطائرات الوافدة بالمصير ذاته".