قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

(CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أو ما يُعرف بـ"CENTCOM" صورا لحاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" في تشكيل مع قطع بحرية أخرى في البحر الأحمر وذلك بعد أيام على زعم جماعة الحوثي في اليمن استهدافها.

الصور نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "حاملة الطائرات الامريكية يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (سي في إن 69) ومدمرة الصواريخ الموجهة آرلي بورك يو إس إس لابون (دي دي جي 58) ويو إس إس جرافلي (دي دي جي 107) وحاملة الطائرات الإيطالية كافور (سي في إتش 550) تبحر ضمن تشكيل في البحر الأحمر في 7 يونيو 2024".

وتابعت القيادة المركزية بتدوينتها: "يتم نشر مجموعة حاملة الطائرات ايزينهاور إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الامريكي لدعم الاستقرار البحري والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، قد قال في بيان مصور نشره عبر منصة إكس، مطلع يونيو الجاري إن الحوثيين نفذوا "ست عمليات عسكرية استهدفت إحداها حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور مجددًا"، مُشيرًا إلى أنها المرة الثانية لمهاجمة الحاملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.