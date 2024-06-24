دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الكهرباء في مصر بيانًا، الاثنين، بشأن ما جرى تداوله عن عدم قطع التيار عن المحافظات الساحلية، التي تحتوي مقاصد ومنتجعات سياحية.

وردت الشركة القابضة لكهرباء مصر، في بيان لها، نافية "صحة ما يتم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن استثناء المحافظات الساحلية من خطة تخفيف الأحمال".

وأضافت الشركة أن "كل ما يتم تداوله في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة، كما تهيب الشركة القابضة لكهرباء مصر بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء أية بيانات غير رسمية".

ويأتي رد الشركة وسط تناقل منشورات عبر الشبكات الاجتماعية تشير إلى أن الحكومة قررت استثناء مناطق الساحل الشمالي والعلمين والغردقة وشرم الشيخ من قطع الكهرباء.

في عام 2023، عادت مصر إلى قطع الكهرباء لفترات متباينة يوميًا، فيما ربطت الحكومة ذلك بنقص الكميات اللازمة من الغاز وارتفاع تكلفة تشغيل محطات الكهرباء، حسب بيانات وتصريحات للمسؤولين.

وأثارت الانقطاعات ردود فعل سلبية، في وقت قالت الشركة القابضة للكهرباء، في بيانها الصادر الاثنين، إنها "تود أن تعرب عن شكرها العميق للسادة المواطنين على تفهمهم وتعاونهم".

وكانت وزارت الكهرباء والبترول قد أعلنتا الأحد، زيادة فترة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لساعة إضافية، الأحد والاثنين فقط، ليصبح 3 ساعات بدلا من ساعتين خلال هذين اليومين.