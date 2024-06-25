دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، نقلا عن مصدر رفيع المستوى، قوله، إن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته للحكومة، بالعمل الفوري على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء.

وجاء ذلك بعد يومين فقط من إعلان وزارتي الكهرباء والبترول في مصر تمديد فترة انقطاع الكهرباء على مختلف أنحاء البلاد ساعة إضافية، لتصبح 3 ساعات بدلا من ساعتين، لمدة يومين، ثم عادت الوزارتان لتعلنان، الاثنين، أن تمديد الانقطاعات لنهاية الأسبوع الجاري.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز" عن المصدر قوله في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "الرئيس السيسي يصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع، والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن".

وأضاف المصدر رفيع المستوى أن "الرئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال"، طبقا لما نقلت عنه القناة.

وجاء ذلك بينما عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا، ظهر الثلاثاء، برئاسة رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، لبحث حلول لأزمة انقطاع الكهرباء، مع الوزراء المعنيين، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري في بيان، على فيسبوك.

وأكد مدبولي على توجيهات "الرئيس السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي"، موضحا أن "الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية"، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وأكد مدبولي في البيان أن "الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن".

وبحسب بيان الحكومة، فقد "شهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التي تم على الفور البدء في تنفيذها، بما يسهم في الحد من هذه المشكلة، وصولا لحلها بصورة كاملة".

وأضاف البيان أنه "من المقرر أن يُدلي مدبولي، بتصريحات تليفزيونية، الثلاثاء؛ لشرح أبعاد المشكلة وخطة الحكومة لمواجهتها".

ويتزامن ذلك مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، وتزايد شكاوي المواطنين من امتداد انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، في ظل أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات آخر العام.