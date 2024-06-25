السعودية.. تفاعل على صورة جديدة لخالد الفيصل ونجله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، في السعودية، على صورة لأمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، ونجله، المستشار بالديوان الملكي السعودي، الأمير بندر بن خالد الفيصل.

ونشر الأمير بندر بن خالد الفيصل صورة تجمعه بوالده عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وعلق عليها بالقول: "مَن لحيته أكثر شيب أنا والا انت؟" كان سؤال والدي الأمير خالد الفيصل البارحة لي".

وأردف المستشار بالديوان الملكي في المنشور نفسه قائلا: "اللهم احفظ للجميع غاليهم واجمع شملهم بأحبابهم وأقاربهم وأتمم عليهم نعمة الصحة والعافية".

وتفاعل عدد من مستخدمي "إكس" مع الصورة، وكان من بينهم رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس.

وكتب ساويرس تعليقا جاء فيه: "ارجوك سلملي عليه سلام خاص فهو عزيز علي جدا… حفظه الله و متعه بالصحة و العافية".

ويبلغ الأمير خالد الفيصل من العمر 84 عاما ويشغل منصب أمير مكة والمستشار بالديوان الملكي منذ يناير/كانون الثاني من عام 2015.