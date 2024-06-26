مصر.. تقرير رسمي يكشف ملابسات قتل طفل وقطع كفيه بأسيوط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات المصرية، الثلاثاء، تفاصيل التحقيقات بمقتل طفل في أسيوط عثر عليه مبتور الكفين الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان: "كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط بتاريخ 18 الجاري من (سائق – مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (سن 8) عن منزلهما عقب خروجه للهو مع الأطفال خارج المنزل وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بوالدته وبتاريخ 21 الجاري عُثر على جثمان المتغيب بقطعة أرض زراعية كائنة بذات الناحية وبها جرح ذبحى بالرقبة وبتر بكفى اليدين".

وتابعت: "بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 عاطلين ’أشقاء‘ - مقيمين بدائرة المركز) واعترفوا بارتكابهم الواقعة واستدراجهم للمجنى عليه بقصد الاستيلاء على الهاتف المحمول وقيامهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإخفاء الجثمان بقطعة أرض زراعية بذات المنطقة بعد بترهم كفيه لمحاولة إخفاء البصمات.."

وتابعت الداخلية أن الأشقاء الثلاثة "أضافوا بأنه حال استشعارهم بافتضاح أمرهم قاموا بالتخلص من الهاتف المحمول بحرقه.. تم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة ’سكين‘ وبقايا الهاتف المحمول المستولى عليه.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

ونشرت الداخلية المصرية صورة "مموهة" لأشقاء الثلاثة المتهمين بالجريمة.