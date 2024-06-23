صورة أرشيفية لأشخاص يجلسون على أحد الشواظئ في مصر العام 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لـ"حوت" ظهر على شاطئ أحد المنتجعات في الساحل الشمالي الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونقلت بوابة الأهرام بيانا صادرا عن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد تعقيبا على الواقعة، ورد فيه: "جرى تشكيل مجموعات عمل مع إدارة محميات المنطقة الشمالية للقيام بعمل مسح من على الشاطئ أمام منطقة البلاغ، ولم تشاهد مجموعات العمل أي كائنات بحرية سواء دلافين وحيتانا بمنطقة البلاغ".

وتابع المعهد: "جرى تكليف فرق العمل بعمل مسح كامل بالشواطئ القريبة من البلاغ في محيط 5 كم شرقًا، و10 كم غربًا، ولم تسفر أعمال المسح عن أي مشاهدات.. وتم التنسيق على استمرار مجموعات العمل في أعمال الرصد غدًا في منطقة البلاغ ومحيطه، مع التنبيه على إدارات القرى السياحية التي تم بها أعمال المسح بتخصيص مراقبين على الشواطئ طوال اليوم لإبلاغ مجموعة العمل بأي مشاهدات مدعمة بالصور".

وأضاف المعهد: "نظرًا لأن الفيديو المتداول لا يظهر به سوى (الزعنفة الظهرية) وجزء من الجسم، وعدم ظهور منطقة الرأس أو (زعنفة الذيل)، فيصعب تحديد النوع بدقة، رجح خبراء المعهد أنه ربما يكون حوتا زعنفيا صغيرا".