دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سلطانين من سلاطين الدولة العثمانية وما قاما به "دفاعا عن فلسطين"، لافتا إلى تطورات التوترات بين إسرائيل ولبنان.

جاء ذلك في تدوينة نشرها حساب أردوغان باللغة العربية على منصة أكس (تويتر سابقا)، وقال فيها: "بمشيئة الله تعالى سندافع عن فلسطين بنفس روح وعزيمة وشجاعة أجدادنا الذين تمسكوا بفلسطين عبر التاريخ، وعلى غرار السلطان سليم الأول والسلطان عبد الحميد اللذين دافعا عن فلسطين، وكما دافعت الجمهورية التركية منذ تأسيسها عن فلسطين.. ربما يتحدث البعض بشكل مختلف في تركيا عما يتحدثون به في أوروبا التي يعتبرونها بوابة إلى حياتهم السياسية".

وتابع قائلا: "وقد يسعى البعض إلى تشويه المقاومة الفلسطينية من أجل الحصول على رضا أسيادهم الغربيين، والظهور بصورة جميلة أمامهم وكسب استحسانهم.. أمّا نحن فسنقول الحقيقة وندافع عنها في الداخل والخارج، وسنقف إلى جانب الأبرياء صامدين ضد القتلة".

وأضاف: "يبدو أن إسرائيل التي دمرت وحرقت قطاع غزة وجّهت أنظارها صوب لبنان.. أقولها بكل بوضوح، إن خطط نتنياهو لنشر الحرب في المنطقة بموافقة الغرب ستؤدي إلى كارثة كبيرة.. ولكن على العالم الإسلامي والدول الشقيقة في الشرق الأوسط قبل الغرب، أن يردّوا على هذه المخططات الدموية.. لكننا مع الأسف الشديد نشاهد العالم الإسلامي يتصرف وكأنه غارق في سُبات عميق".

واختتم أردوغان تدوينته قائلا: "يجب ألّا نسمح لهذا أن يحدث. إن تركيا تقف إلى جانب شعب ودولة لبنان الشقيق. وأدعو الدول الأخرى في المنطقة إلى التضامن مع لبنان".