دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شنّ وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوما حادا ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بأعقاب إعلان تركيا "وقفا تاما للتعاملات التجارية" مع إسرائيل، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير الإسرائيلي في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "أردوغان ينتهك الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. هكذا يتصرف الديكتاتور، متجاهلاً مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال، ومتجاهلاً اتفاقيات التجارة الدولية. لقد وجهت تعليمات للمدير العام (وزارة الخارجية الإسرائيلية) بالعمل فورًا مع جميع الأطراف ذات الصلة في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من البلدان الأخرى".

وتابع قائلا: "ستخرج إسرائيل باقتصاد قوي وجريء.. نحن نربح وهم يخسرون".

وكانت وزارة التجارة التركية قد أعلنت، الخميس، وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن بيان للوزارة.

ولفت البيان وفقا للأناضول إلى أن "تركيا فرضت قيودا على تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، اعتبارا من 9 أبريل/ نيسان الماضي، على خلفية استمرار المذبحة والكارثة الإنسانية والدمار في غزة ورفض الحكومة الإسرائيلية الإصغاء للجهود الدولية لوقف إطلاق النار، ومنعها دخول المساعدات".