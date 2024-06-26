دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، نجاح مراسم "عيد الغدير" بحضور 4 ملايين زائر للنجف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن عضو مجلس ادارة العتبة العلوية المقدسة، أحمد القريشي، وفيما يلي نستعرض لكم تعليقات عدد من الشخصيات العراقية الدينية والرسمية.

نقلت وكالة الأنباء العراقية بتقرير على لسان زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر تعليقه بهذه المناسبة: "الحمد لله الذي جعلنا متمسكين بولاية علي، ووفقنا الله بأن يكون لنا عيداً في عراقنا الحبيب بيوم الغدير الذي جعل فيه الرسول عليّ خليفة من بعده"، مضيفا: "الإمام علي (ع) لكل المسلمين بسنتهم وشيعتهم، بل للإنسانية جمعاء، فنحن العراقيين يجمعنا الوطن، ويجمعنا الرسول وحبّ عليّ والاعتدال".

وأضاف الصدر: "لا يسعني بنهاية المطاف إلا أن أشكر الشعب العراقي على إنجاح مشروع عطلة عيد الغدير، وأخص سنة العراق المنصفين الذين كانوا سنداً لنا في حب الوطن وجهاد المحتلين والاعتدال ونبذ الطائفية".

من جهته نشر رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قال فيها: " نبارك للامة الاسلامية ذكرى عيد الغدير الاغر ووصية النبي بولاية الامام علي عليه السلام ليكون خط الولاية امتدادا لخط الرسالة.. ان احياء هذا اليوم العظيم هو اقل الوفاء للنبي ص والالتزام بوصيته وبهذا الالتزام يسعد المسلمون بوحدتهم التي اجمعت على هذا اليوم.. وفق الله الامة الإسلامية وعلمائها وجماهير المؤمنين الملتزمين بالرسالة ونهج الرسول محمد ص ووصاياه واوامره".

من جهته قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بمنشور على صفحته بمنصة أكس: "أتقدم بخالص التهاني إلى أبناء شعبنا والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الغدير المبارك، سائلين المولى، جلّ وعلا، أن يمنّ على بلادنا بالخير والمحبة والتسامح، والمزيد من التقدّم والازدهار.. وعبرَ جعل عيد الغدير عطلةً رسمية، ومناسبةً وطنيةً لكلّ العراقيين، فإننا جميعًا نستحضر الدروس التي انطوت عليها السيرة العطرة للإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في إرساء قيم الحقّ والعدل الاجتماعيّ والمساواة، لتكون نهجًا لحكومتنا، ومسارًا لتحقيق مصالح شعبنا".

وكان المرشد الأعلى بإيران قد نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة أكس مهنئا بعيد الغدير بتعليق: "أبارك للشعب الإيراني، وجميع مسلمي العالم، عيدَ الغدير السعيد".