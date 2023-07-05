دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المنشد والقارئ الكويتي، مشاري العفاسي، قصيدة بصوته في الإمام علي وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول توقيت هذا الإصدار.

ونشر العفاسي مقطع الفيديو على صفحته المعرفة بتويتر والتي يتابعها أكثر من 15 مليون متابع، بتعليق قال فيه: " جديد مشاري راشد العفاسي.. قصيدة في الامام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.. للشاعر (عجلان ثابت) تم التصوير في حفل عيد الأضحى".

وربط النائب الكويتي السابق، عبدالحميد دشتي توقيت القصيدة مع الاحتفال بعيد الغدير عند أبناء الطائفة الشيعية، حيث قال في تغريدة على صفحته بتويتر: "الشيخ مشاري العفاسي، والذي يمكن القول أنه أشهر مقرئ للقرآن في الوقت الحالي، ولديه 22 مليون متابع على موقع يوتيوب؛ نشر هذا الفيديو الغنائي على حب أمير المؤمنين، الإمام علي (ع) بمناسبة عيد الغدير الأغر".

وكانت الأمانة العامة "للعتبة العلوية المقدسة" قد كشفت في تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، عن بدء رفع راية الغدير في 15 محافظة استعداداً لاستقبال مناسبة عيد الغدير.

ونقلت الوكالة على لسان مسؤول إعلام العتبة، حيدر رحيم، قوله، الاثنين: "اليوم هو الأول من انطلاق الأسبوع الغديري الذي أطلقتة الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة ابتهاجاً منها بحلول عيد الغدير الأغر.. الأسبوع سيَضمُّ العديد من الفعاليات"، في حين قال معتمد المرجعية الدينية في كركوك بالعراق، هاني قنبر، لوكالة الأنباء العراقية إن "عيد الغدير هو يوم مبارك وعظيم ومناسبة ليست خاصة بمذهب معين وإنما تشمل كلَّ المسلمين"، لافتاً إلى، أن "العتبة العلوية المقدسة تبذل جهوداً خاصة في هذه المناسبة".