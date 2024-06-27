السعودية تعاقب مقيما تحرش بطفل بكشف اسمه وتحيله للنيابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، عن قضية تحرش مقيم بطفل في منطقة الحدود الشمالية كاشفة عن اسمه.

ونشرت الداخلية السعودية صورة (من الظهر) للمقيم المتهم بالتحرش وذلك بتدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية على المقيم من الجنسية البنغلادشية محمد جيلي حسين لتحرشه بطفل"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الواقعة.

وتابعت: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق العام 2020، على "التشهير بالمتحرشين" بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، معلنا حينها بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 96) والتاريخ 16/ 9/ 1439هـ، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع".