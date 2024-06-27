(CNN)-- أعلن المتحدث باسم الأرصاد السعودية، الخميس، أن مدينة الدمام سجلت "نصف درجة الغليان" في موجة الحر الأخيرة التي شهدتها المملكة.

وقال المتحدث باسم الأرصاد عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا: "الدمام سجلت نصف درجة الغليان في الموجة الحارة الأخيرة بـ 50 ْم في الظل".

وأضاف المتحدث: "ونتوقع استمرار الموجات الحارة خلال الفترة القادمة ومنطقتي الشرقية والرياض الأكثر تأثراً، ولا نزال في الربع الأول من فصل الصيف".

وكانت المنطقة الشرقية في السعودية قد شهدت موجة حرارة شديدة على مدار الأيام القليلة الماضية وحذرت الأرصاد من أن درجات الحرارة قد تصل في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية.

ونقلت قناة الإخبارية الرسمية السعودية في 23 يونيو/حزيران عن الأرصاد قولها: "موجة حارة على الشرقية مع ارتفاع في درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية تبدأ من الساعة الـ 11 صباحا وحتى الـ 5 مساء".