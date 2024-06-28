"أمي كانت شاكة".. فيديو مؤثر عن "رفاق السوء" يثير تفاعلا في الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مؤثر" عن رفاق السوء نشرته وزارة الداخلية الكويتية الأمر الذي اثار تفاعلا.

مقطع الفيديو المتداول نشرته الداخلية الكويتية بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) بتعليق اكتفت بالقول فيه: "اختر بعناية".

ويظهر في مقطع الفيديو لقطة لشخص (صديق) يفر بسيارة من موقع تمدد فيه شخص على الأرض محاطا بعبوات مخدرات وصور.

ويقول الراوي في مقطع الفيديو: "ربعي من عمر وياي نحب الوناسة بشكل كبير، أذكر أول ما طلعنا اليسن (رخصة القيادة) وقدرنا نسوق قمنا نغامر ونجرب أشياء جديدة، بدينا بالتدخين وتطور الموضوع، كل ما جربوا شيء قلت أجرب وياهم، أمي حبيبتي كان دايما شاكة، تقول لي هذول ربع السوء وخّر عنهم، بس ربعي هذيل.."