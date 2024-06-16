الكويت.. فيديو "مؤثر" لذوي ضحايا حريق المنقف تنشره الداخلية وتعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، مقطع فيديو مؤثر لأهالي وذوي ضحايا حريق بناية المنقف الأسبوع الماضي خلال مراسم استقبالهم في الهند.

مقطع الفيديو نشرته وزارة الداخلية الكويتية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "وزارة الداخلية تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حريق المنقف إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

Credit: ARUN CHANDRABOSE/AFP via Getty Images

ولقي ما لا يقل عن 49 شخصا مصرعهم وأصيب 49 آخرون بعد اندلاع حريق، الأربعاء، في الطابق الأرضي من مبنى مكون من سبعة طوابق في منطقة المنقف بالكويت، وكان يعيش فيه ما مجموعه 150 شخصا.

Credit: ARUN CHANDRABOSE/AFP via Getty Images

ولا يزال سبب الحريق مجهولا، لكن كان هناك أكثر من 20 اسطوانة غاز طهي ومواد قابلة للاشتعال في المبنى المكتظ، مما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة، بحسب الشرطة الكويتية.

Credit: ARUN CHANDRABOSE/AFP via Getty Images)

وأمرت النيابة العامة في الكويت بحبس مواطن ومقيم احتياطيا. واتهمت النيابة المعتقلين بـ "القتل الخطأ والإصابة العرضية بسبب الإهمال في الالتزام بإجراءات السلامة والأمن من الحرائق"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".