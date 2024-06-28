(CNN) – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أنه "لا يوجد سبب" لعدم إقامة علاقات بين أنقرة ودمشق، مشيرا إلى أن تركيا ليس لديها أي نية بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

وقال أردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة: "لا يوجد أي سبب لعدم إقامة علاقات بين تركيا وسوريا"، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وأردف الرئيس التركي قائلا: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي".

وأضاف أردوغان: "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

من جانبه، أبدى الرئيس السوري، بشار الأسد انفتاح سوريا على "جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها من جهة، ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته من جهة أخرى"، وذلك في لقاء مع مبعوث الرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الأربعاء.

وقُطعت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وسوريا في عام 2012 على خلفية اعتراض الحكومة التركية على طريقة تعامل الأسد مع الحراك الشعبي المُطالب بإسقاط نظامه عام 2011.

ودعمت تركيا عددا من الفصائل المعارضة المسلحة في سوريا وكان آخرها ما يُعرف بـ"الجيش السوري الوطني" في حين استعان الأسد بحلفائه في إيران وروسيا لمواجهة قوى المعارضة.