وسط مخاوف من تصعيد عسكري.. الأردن يدعو مواطنيه "لتجنب" السفر إلى لبنان

عمّان، الأردن (CNN) -- للمرة الثانية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الجمعة، مواطنيها إلى "تجنب السفر" إلى الجمهورية اللبنانية في الوقت "الراهن" من منطلق "حرص الوزارة الشديد" على سلامتهم، فيما دعت أيضا المقيمين من الأردنيين في الأراضي اللبنانية، إلى التسجيل عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالوزارة.

وجاء الإعلان على لسان المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة، إذ جدد التأكيد على أسباب الدعوة استنادا إلى بيان سابق للوزارة صدر نهاية أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، في أعقاب بداية الصراع في قطاع غزة.

ونص البيان الجديد، على أن الوزارة "تهيب" بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، بينما تضمن البيان السابق أن الوزارة "تنصح" المواطنين الأردنيين "بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة خلال هذه الفترة إلا للضرورة القصوى" في إشارة إلى تلك الفترة، وقالت حينها إن ذلك يأتي "حرصا من الوزارة على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج ونظرا للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام".

كما جدد القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال رابط تضمنه البيان.

والأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، بيانا جددت فيه دعوتها لمواطنيها بـ"العدول عن التوجه إلى لبنان في الوقت الحالي وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة"، في حين حثت عدد من الدول رعاياها على عدم السفر إلى لبنان.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من امتداد الصراع في قطاع غزة إلى الحدود الشمالية لإسرائيل مع جنوب لبنان وذلك نظرا للتصعيد العسكري الذي قد تشهده المنطقة في الأيام القليلة القادمة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.