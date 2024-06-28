دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، الجمعة، عن وقوع هزة أرضية شرق الشنان في منطقة حائل، بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وأكدت الهيئة أن الوضع مطمئن، وأنه لم يتم تسجيل أي هزات ارتدادية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي، سجلت ظهر هذا اليوم الجمعة، الساعة 12:03:24، 22/ 12/ 1445 هجرية، الموافق 28/6/ 2024 ميلادية، هزة أرضية شرق الشنان في منطقة حائل".

وأضاف المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، أن "الدرجة المسجلة في الهزة الأرضية تقدر بـ3.6 درجة على مقياس رختر".

وقال طارق أبا الخيل إن "الوضع مطمئن ولله الحمد، ويقتصر على الإحساس بالهزة ولم يتم تسجيل هزات ارتدادية".