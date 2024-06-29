دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا، بتعليقه ردا على منشور يتحدث عن أخطاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وذلك مع قرب حلول ذكرى مظاهرات 30 يونيو/حزيران التي وضعت نهاية لحكمهم.

وقال أحد النشطاء في منشور عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "خطأ الإخوان الرئيسي كان خطأ في التقدير وكان يستحيل تقريبا تلافيه. الإخوان اعتقدوا أنهم أقوى من حقيقهم. اعتقدوا أن هناك مجالا مفتوحا نسبيا وهناك دعم دولي نسبيا، وهناك استعداد نسبي من الجيش للعمل معهم، وهناك دعم قوى نسبيا لهم من الجماهير".

وأضاف المنشور: "كلها كانت تقديرات مُبالغ فيها. المجال كان مغلقا بشدة وقوى النظام القديمة على أعلى درجات التأهب. الدعم الدولي كان كاذبا ومضللا ووهميا تقريبا. خطأ مرسي والإخوان القاتل كان التحالف مع الجيش لإخلاء الميادين، على أمل أن يوافق الجيش نقل السلطة بشكل ديمقراطي لهم، ويعتبرهم حلفاء له في الاستقرار وبناء النظام الجديد...".

وردا على ذلك، قال نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، عن جماعة الإخوان في مصر: "لم يحاولوا قبول الآخر والتعاون مع المعارضة أيضا".

وأثار رد رجل الأعمال المصري على المنشور تفاعلا واسعا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: