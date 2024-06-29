دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال سفير إيران في المملكة العربية السعودية، علي رضا عنايتي، إن مشاركة الحجاج الإيرانيين في انتخابات الرئاسة الايرانية الـ 14 "ضاعفت ذكرى الحج الجميلة بالنسبة لهم"؛ مؤكدا على أن "موافقة السلطات السعودية على اجراء الانتخابات جسدت عمق العلاقات بين البلدين".

وأعرب عنايتي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بتقرير، الجمعة عن "ارتياحه لقاء تنفيذ عملية التصويت في مراكز الاقتراع بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف: "نظراً لوجود الحجاج الإيرانيين في مكة والمدينة المنورة، وفي ظل العلاقات الأخوية القائمة بين طهران والرياض، تم طلب الإذن من سلطات هذا البلد بمشاركة المواطنين الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة".

وذكر تقرير الوكالة أن السفير "ثمن جهود المسؤولين الكادحين الخلص في جمهورية إيران الاسلامية والمملكة العربية السعودية، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، واعتبر شعيرة الحج هذا العام، بانها ركيزة في العلاقات الأخوية بين البلدين".