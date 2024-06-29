السعودية.. فيديو مطاردة أمنية لسيارة يثير تفاعلا والداخلية توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمطاردة دوريات أمن في السعودية لسيارة "بيك اب" في منطقة الجوف الأمر الذي أثار تفاعلا.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية مقاطع فيديو "مموهة" من عملية المطاردة على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على السائق وشخص آخر كان يرافقه ناشرة صورة للشخصين (من الظهر)

وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت شرطة منطقة الجوف على قائد مركبة ومرافقه ظهرا في محتوى مرئي يرتكبان مخالفة التفحيط وتعريض حياة الآخرين للخطر ومحاولة الهروب من الموقع بمحافظة القريات.."

وتابعت الداخلية في بيانها أن الأمر "استدعى التعامل معهما بما يقتضيه الموقف، وجرى ايقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".